Оператор АЭС «Фукусима-1» - компания ТЕРСО - отчиталась об обнаружении трития в океане впервые с начала сброса низкорадиоактивной воды со станции. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

В ТЕРСО заявили, что концентрация трития в морской воде составила десять беккерелей на литр - это нижняя граница уровня выявления. Пробы были взяты в десяти точках в радиусе трех километров от электростанции. В компании установили лимит в 700 беккерелей на литр - если он будет достигнут, сброс воды оставят.

РИА Новости отмечает, что ранее показатели концентрации трития были ниже отметки в десять беккерелей на литр, поэтому в ТЕРСО могли говорить об «уровне ниже уровня выявления».

Япония ранее получила одобрение от Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на сброс более миллиона кубометров очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан. Вода на станции используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, перед сбросом ее очищают от 62 видов радионуклидов, кроме трития. Период полураспада трития составляет 12,3 года.

ТЕРСО начала сброс воды с АЭС 24 августа. Перед сбросом компания смешивает очищенную жидкость со станции с морской водой, чтобы снизить концентрацию трития.