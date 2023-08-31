В конголезской Гоме в ходе протеста против миссии ООН погибли десять человек
Примерно десять человек погибли, а около двадцати получили ранения в городе Гома в Демократической Республике Конго (ДРК) во время протестов против миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК), сообщает издание Politico.cd. "Адепты вооруженного формирования 'Вазалендо' проводили протесты на улицах города Гома против МООНСДРК, их разогнали армия и полиция (...)
Источники сообщают о примерно десяти погибших и около двадцати раненых, которые были госпитализированы", - говорится в тексте материала. Армия сообщила о нейтрализации примерно тридцати "хорошо вооруженных" членов этого формирования. В июле этого года конголезская армия сообщила об отражении атаки со стороны Руанды.
Командование вооруженными силами республики утверждает, что руандийским подразделениям, которые пересекли границу к северу от Гомы, столицы провинции Северное Киву, был дан вооруженный отпор. В ходе боя погиб как минимум один руандийский военнослужащий. ДР Конго и Руанда с прошлого года вовлечены в спор по поводу возрождения повстанческой группы M23 — ополчения, действующего в восточном Конго, в поддержке которого Киншаса обвиняет Руанду. Руанда отрицает это.