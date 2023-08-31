В конголезской Гоме в ходе протеста против миссии ООН погибли десять человек

Примерно десять человек погибли, а около двадцати получили ранения в городе Гома в Демократической Республике Конго (ДРК) во время протестов против миссии ООН по стабилизации в ДРК (МООНСДРК), сообщает издание Politico.cd. "Адепты вооруженного формирования 'Вазалендо' проводили протесты на улицах города Гома против МООНСДРК, их разогнали армия и полиция (...)

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Источники сообщают о примерно десяти погибших и около двадцати раненых, которые были госпитализированы", - говорится в тексте материала. Армия сообщила о нейтрализации примерно тридцати "хорошо вооруженных" членов этого формирования. В июле этого года конголезская армия сообщила об отражении атаки со стороны Руанды.