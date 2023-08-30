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Олег Крючков: Осколками сбитой ракеты повреждена линия электропередачи

Советник главы Крыма Олег Крючков рассказал в своем Telegram-канале о том, что осколками сбитой крылатой ракеты повреждена линия электропередачи.

В Крыму осколками сбитой ракеты повреждена линия электропередачи
© РИА Новости

Крючков отметил, что российские силы ПВО в восточной части Крыма сбили крылатую ракету.

По его словам, осколки сбитой ракеты повредили линию электропередач. Кроме того, от обломков устройства загорелась трава в поле.

Советник уточнил, что авария будет ликвидирована в ближайшее время.

Кроме того, Крючков обратился к жителям полуострова с просьбой соблюдать спокойствие.

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