В Брянске сбиты два беспилотника

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что системы ПВО в Брянске сбили два дрона самолётного типа ВСУ. Об этом губернатор написал в своём Telegram-канале.

Богомаз также отметил, что на месте происшествия уже работают экстренные службы. Информации о пострадавших и возможных разрушениях не поступало.

«Силами ПВО Министерства обороны РФ была пресечена атака украинских террористов. Над Брянским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы», – написал он.