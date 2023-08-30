МЧС: из Уссурийска эвакуированы 46 человек из-за подтоплений
Сотрудники экстренных ведомств в превентивных целях эвакуировали 46 человек в Уссурийске. Об этом пишет пресс-служба МЧС Приморского края в своем Telegram-канале.
В Приморский край в конце августа пришел разрушительный тайфун LAN. Города региона затапливают проливные дожди.
В частности, во Владивостоке 25 августа за день выпало больше половины месячной нормы осадков. В Уссурийске повысился уровень воды в реках Раковка и Раздольная.
На фоне этого сотрудники МЧС и МВД осуществляют эвакуацию жителей затопленных районов.
Так, в Уссурийске спасатели вывезли 46 человек в превентивных целях. 16 из них были размещены в пункте временного размещения на базе общежития ПГСХА. Остальных приютили родственники, отметили в ведомстве.
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