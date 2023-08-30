Угрожавший взорвать гранату в Уфе военнослужащий покончил с собой в СИЗО

Военнослужащий, который ранее угрожал взорвать гранату в Уфе, покончил с собой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Башкирии Олега Галина.

© lenta.ru

«По записи с камер видеонаблюдения в коридоре видно, что к нему никто не заходил, его из камеры не выводили», — пояснил он.

По словам члена комиссии, сегодня в камере мужчина находился один. 11 августа его посещали члены ОНК. На тот момент жалоб на режим содержание у военнослужащего не было.

2 августа военнослужащий-доброволец, которого обвиняли в дезертирстве, сбежал во время перевозки из Следственного комитета в психбольницу для проведения экспертизы. Вооружившись гранатой, он угрожал взорвать АЗС на Нагаевском шоссе и требовал прекратить против него уголовное дело.