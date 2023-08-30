В МЧС заявили, что в Геленджике в лесничестве нет очагов активного горения

"В настоящее время на территории Геленджикского лесничества нет очагов активного горения. По поручению главы МЧС России на месте сосредоточена и производит тушение авиационная группировка в составе трех вертолетов Ми-8 и двух самолетов Бе-200. Сегодня авиация уже сбросила более 400 тонн воды", - сказал он.