Аэропорт Пскова возобновит работу 31 августа

Аэропорт Пскова возобновит работу с 31 августа. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников .

«Подведены итоги проверки состояния гражданской инфраструктуры аэропорта Пскова. Если коротко: все в порядке. С завтрашнего дня аэропорт возобновляет работу в штатном режиме», — написал он.

Напомним, что в ночь на 30 августа была совершена атака беспилотниками на аэропорт Пскова. Ее удалось отразить, но в аэропорту произошел пожар, в результате которого оказались повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76.