Уснувшего на улице сотрудника ТНТ обокрали почти на два миллиона рублей

29-летний сотрудник телеканала ТНТ Александр уснул на улице и потерял оборудование стоимостью почти два миллиона рублей. Об этом сообщает Baza в Telegram.

Как утверждает издание, Александр немного выпил после рабочего дня и уснул на скамейке на улице, оставив рядом с собой рабочее оборудование. Когда сон проснулся, то не обнаружил чемодана и кофра, где лежали 70 радиостанций «Моторола» и 20 зарядных устройств общей стоимостью 1,8 миллиона рублей.

После того как Александр понял, что его обокрали, он обратился в полицию. По камерам удалось оперативно найти вора: он спрятал чемодан и кофр в одном из соседних подъездов.