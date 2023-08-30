В московском метро на пути упала женщина
На пути в московском метро упала женщина, она выжила. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По данным издания, инцидент произошел 30 августа на станции «Кропоткинской» Сокольнической линии. На момент падения поезд находился далеко, поэтому сотрудники станции смогли помочь женщине подняться. В целом она не пострадала, но ударилась лицом.
В течение некоторого времени движение на центральном участке красной ветки было приостановлено. На данный момент его возобновили, но поездка пока следуют с задержками.
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