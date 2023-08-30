Во Флориде непогода оставила без света более 200 тыс. человек

Ураган "Идалия", обрушившийся на юго-восточное побережье США в районе Мексиканского залива, оставил без электричества около 200 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PowerOutage.us.

По данным портала, без света на 15:40 мск остаются более 201 тыс. американцев.

Как сообщает телеканал CNN, президент США Джо Байден планирует обращение к населению в связи с чрезвычайным положением в штате Флорида.

Ранее новостной портал Cubadebate информировал, что тропический шторм "Идалия" нарушил электроснабжение нескольких районов западной кубинской провинции Пинар-дель-Рио. Отмечается, что из-за порывов ветра и выпадения большого количества осадков около 60% потребителей в настоящий момент не имеют доступ к электричеству. Всего в регионе проживают более 570 тыс. человек.