Таможенники изъяли партию радиоактивных массажных ручек в Бурятии
Сотрудники Федеральной таможенной службы в Бурятии изъяли 125 радиоактивных массажных ручек из Монголии. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, радиационный фон изделий превышал норму в 85 раз.
Ручки пытались ввезти на автомобиле. В ходе его досмотра таможенники нашли полиэтиленовый пакет с партией стилусов для точечного массажа с повышенным уровнем ионизирующего изучения. Владелица товара рассказала, что везла товары в Россию для последующей перепродажи и не знала, что ручки радиоактивны и опасны для человека
«Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на поверхности стилусов составила 9,34 мкЗв/ч, уровень бета-излучения — 503,28 част/кв. см в мин. При этом в соответствии с требованиями ЕАЭС на поверхности товара должно отсутствовать нейтронное излучение, а также альфа- и бета-загрязнение», — подчеркнули в ведомстве.
По решению Роспотребнадзора ввоз товара запрещен. Радиоактивные ручки вывезли обратно в Монголию.