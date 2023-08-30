Таможенники изъяли партию радиоактивных массажных ручек в Бурятии

Сотрудники Федеральной таможенной службы в Бурятии изъяли 125 радиоактивных массажных ручек из Монголии . Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, радиационный фон изделий превышал норму в 85 раз.

Ручки пытались ввезти на автомобиле. В ходе его досмотра таможенники нашли полиэтиленовый пакет с партией стилусов для точечного массажа с повышенным уровнем ионизирующего изучения. Владелица товара рассказала, что везла товары в Россию для последующей перепродажи и не знала, что ручки радиоактивны и опасны для человека