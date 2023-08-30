У российского ресторатора украли саблю НКВД, иконы и коллекцию ружей

По данным издания, дом Калинина в деревне Усово обокрали 29 августа. Неизвестные залезли в него через окно и похитили семь дорогих охотничьих ружей, среди которых был коллекционный нарезной карабин Blaser R93, коллекционное ружье Joh. Kalezky, а также пять икон и четыре сабли: две французские, одна черкесская и сабля НКВД.