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В Воронежской области сбили беспилотник

Системы радиоэлектронной борьбы обнаружили и подавили беспилотник в 22 километрах от Воронежа. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В Воронежской области сбили беспилотник
© РИА Новости

«Пострадавших нет, на месте происшествия работают специальные службы», — заявил Гусев.

Напомним, что минувшей ночью беспилотники совершили налет на российские регионы. В частности, дроны повредили четыре военно-транспортных самолета Ил-76 в аэропорту Пскова — атака привела к возникновению пожара. Рейсы в воздушной гавани 30 августа решили отменить для проведения оценки ущерба.

«Крупнейшая атака дронов»: зарубежные СМИ о налете БПЛА на регионы России

Утром 30 августа Минобороны РФ сообщало об уничтожении беспилотников в Орловской области. Также расчеты ПВО сбили украинский дрон самолетного типа над Советским районом Брянска, еще два беспилотника попытались атаковать телебашню.

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