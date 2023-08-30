В Воронежской области сбили беспилотник

Системы радиоэлектронной борьбы обнаружили и подавили беспилотник в 22 километрах от Воронежа. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Пострадавших нет, на месте происшествия работают специальные службы», — заявил Гусев.

Напомним, что минувшей ночью беспилотники совершили налет на российские регионы. В частности, дроны повредили четыре военно-транспортных самолета Ил-76 в аэропорту Пскова — атака привела к возникновению пожара. Рейсы в воздушной гавани 30 августа решили отменить для проведения оценки ущерба.