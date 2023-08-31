Лесной пожар в Геленджике полностью ликвидировали

Сотрудники экстренных служб полностью ликвидировали лесной пожар в окрестностях Геленджика. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

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"Полностью ликвидирован пожар на склоне Маркотха в Геленджике. Благодарен нашим пожарным, спасателям и добровольцам, которые участвовали в борьбе с огнем", – написал он.

Глава региона отметил, что масштаб ущерба еще предстоит оценить. Тем не менее, по его словам, уже сейчас можно сказать, что лес на пострадавшей территории восстанавливаться будет долго.

Информацию об устранении возгорания подтвердил и глава муниципального образования города-курорта Геленджик Алексей Богодистов.

"11:00 – полная ликвидация пожара", – написал чиновник в своем телеграм-канале.

Лесной пожар возник в микрорайоне Куприянова Щель в Геленджике 29 августа. Его площадь достигала 118 гектаров. Он стал самым крупным лесным пожаром в регионе за последние пять лет.