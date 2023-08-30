Десятки тюменцев отравились на отдыхе в загородном клубе

"На утро после свадьбы у двоих из гостей поднялась температура, появилась рвота и прочие сопутствующие симптомы. Затем по цепной реакции те же симптомы появились и у других гостей, у кого-то в легкой форме", - поделилась тюменка Дарья Воробьева в беседе со СМИ, уточнив, что торжество проходило 11 августа.



"Отравили на корпоративе 18 августа. Ел только рыбу. Третий день уже температура и полоскает", - рассказал другой отравившийся житель Тюмени.