Десятки тюменцев отравились на отдыхе в загородном клубе

«Третий день температура и полоскает»: в Тюмени десятки человек отравились на отдыхе в загородном клубе
Несколько десятков жителей Тюмени утверждают, что отравились во время мероприятий на отдыхе в загородном клубе "Адмирал", сообщает издание 72.ru.
По информации СМИ, отравившиеся тюменцы были гостями на праздниках - свадьбах и корпоративах - которые проходили в клубе в начале августа. Пострадавшие рассказали, что чувствовали недомогание на следующий день после застолья: у них поднималась температура, были рвота и диарея.
"На утро после свадьбы у двоих из гостей поднялась температура, появилась рвота и прочие сопутствующие симптомы. Затем по цепной реакции те же симптомы появились и у других гостей, у кого-то в легкой форме", - поделилась тюменка Дарья Воробьева в беседе со СМИ, уточнив, что торжество проходило 11 августа.
"Отравили на корпоративе 18 августа. Ел только рыбу. Третий день уже температура и полоскает", - рассказал другой отравившийся житель Тюмени.
По словам заболевших, они уже подали заявление в Роспотребнадзор.