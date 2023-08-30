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Пьяный новосибирец напал на подростков и пригрозил им расправой

Пьяный мужчина в Новосибирске напал на подростков и пригрозил им расправой. Об этом сообщают "Вести Новосибирск".

Пьяный новосибирец напал на подростков и пригрозил им расправой
© РИА Новости

Инцидент произошел во дворе одного из домов на Степной улице. Агрессивный нетрезвый мужчина по неизвестной причине начал избивать одного из компании школьников, угрожая расправой.

"Дети гуляли и решили помыть руки в кране у дома. Тут сзади подлетает пьяный мужчина и начинает избивать 14-летнего мальчика. Моя внучка начала за него заступаться, он отпустил мальчика, подскочил к ней и ударил ее по лицу", - рассказала бабушка пострадавшей девочки.

После этого новосибирец отошел и вернулся с проводом в руках, продолжая угрожать и запугивать несовершеннолетних. Подростки несколько раз пытались выяснить, почему мужчина на них напал, но он не ответил. Спустя непродолжительное время агрессор бросил провод на землю и удалился.

Родители пострадавших подростков обратились в полицию - новосибирца ищут. Сотрудники СК по региону начали проверку по факту произошедшего.

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