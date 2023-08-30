Пьяный новосибирец напал на подростков и пригрозил им расправой

Пьяный мужчина в Новосибирске напал на подростков и пригрозил им расправой. Об этом сообщают "Вести Новосибирск".

Инцидент произошел во дворе одного из домов на Степной улице. Агрессивный нетрезвый мужчина по неизвестной причине начал избивать одного из компании школьников, угрожая расправой.

"Дети гуляли и решили помыть руки в кране у дома. Тут сзади подлетает пьяный мужчина и начинает избивать 14-летнего мальчика. Моя внучка начала за него заступаться, он отпустил мальчика, подскочил к ней и ударил ее по лицу", - рассказала бабушка пострадавшей девочки.

После этого новосибирец отошел и вернулся с проводом в руках, продолжая угрожать и запугивать несовершеннолетних. Подростки несколько раз пытались выяснить, почему мужчина на них напал, но он не ответил. Спустя непродолжительное время агрессор бросил провод на землю и удалился.