В Полтаве избили оскорбившего военкома фитнес-блогера

В Полтаве избили и задержали 27-летнего фитнес-блогера Романа Заволоку, который ранее оскорбил сотрудника военкомата и плюнул в него. Об этом пишет издание «РБК-Украина».

28 августа стало известно, что у Заволоки случился конфликт с сотрудниками военкомата — судя по всему, блогеру попытались вручить повестку. В итоге он оскорбил одного из них и плюнул в него.

Один из сотрудников военкомата заявил, что он ветеран боевых действий и был контужен.

«Ты, дурак, сам попался на крючок. Бабки взял, сидишь теперь пацанов кошмаришь», — ответил ему Заволока.

Уже вечером 29 августа правоохранители задержали блогера. Судя по опубликованной фотографии, при задержании его избили.