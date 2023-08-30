Появились подробности об обнаруженном близ Анапы дроне

Дрон, который обнаружен в Витязевском лимане близ Анапы, был коммерческим. Такие подробности сообщил оперштаб Кубани в Telegram-канале.

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«Предположительно, это гражданский коммерческий БПЛА. Ни факта взлета, ни факта падения в районе поселка Витязево не было зафиксировано», — сообщили власти Краснодарского края.

О том, что близ российского курорта обнаружили обломки беспилотника, стало известно 30 августа. Обломки длиной около метра каждый заметили накануне вечером у курортного поселка Витязево, место оцепили. Каких-либо повреждений на берегу Витязевского лимана после выявлено не было.