Стала известна причина лесного пожара в Геленджике

Представители предприятия «Авиалесоохрана» назвали причиной лесного пожара в Геленджике нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Площадь лесного пожара в Геленджике 30 августа составила 30 гектаров, заявили в «Авиалесоохране». В тушении участвуют 435 человек, 70 единиц техники, два вертолета Ми-8 и два самолета Бе-200.

«Тушение осложнено жаркой, сухой погодой и действием пожара в горной местности. Пожар распространяется верх по склону, крутизной более 40 градусов», - заявили в «Авиалесоохране.

Представители предприятия подчеркнули, что угрозы для города и объектов экономики нет.

По данным «Интерфакса», сотрудникам МЧС помогают «подготовленные экипированные добровольцы».

Глава управления МЧС по Краснодарскому краю Олег Валынкин заявил журналистам, что жертв среди населения и возгораний жилья удалось избежать. По его словам, «обстановка сложная, но контролируемая».