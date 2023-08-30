Бикини-модель устроила скандал на борту самолета
Бикини-модель из Воронежа устроила скандал на борту самолета авиакомпании "Аэрофлот". Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
33-летняя Яна П., представившаяся бикини-моделью, летела из Санкт-Петербурга в Москву. Самолет задержали на два часа, и девушка, устав сидеть в экономе, самовольно пересела на место в салоне бизнес-класса. Стюардессы попросили Яну П. вернуться обратно на свое место, но девушка наотрез отказалась. Бортпроводники предупредили ее, что в случае отказа вернуться на свое место самолет вернется в аэропорт вылета в Санкт-Петербург.
Но под угрозой экстренной посадки Яна П. объяснила, что из-за двухчасовой задержки у нее обострился остеохондроз, поэтому она решила пересесть в более комфортное кресло.
Прерывать полет не стали, но о поведении девушки сообщили на землю. В аэропорту Шереметьево Яну П. встретили сотрудники правоохранительных органов, которым девушка не только устроила скандал, но и записала его на видео.
В начале августа модель OnlyFans с псевдонимом Кине-Тян заявила, что ей не разрешили сесть в самолет в в аэропорту Навегантес в Бразилии. По словам модели, ее не допустили на борт воздушного судна из-за слишком откровенного наряда. Кине-Тян была одета в бикини для косплея Ребекки, персонажа аниме Netflix "Киберпанк: Бегущие по краю".