Бикини-модель устроила скандал на борту самолета

Бикини-модель из Воронежа устроила скандал на борту самолета авиакомпании "Аэрофлот". Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

33-летняя Яна П., представившаяся бикини-моделью, летела из Санкт-Петербурга в Москву. Самолет задержали на два часа, и девушка, устав сидеть в экономе, самовольно пересела на место в салоне бизнес-класса. Стюардессы попросили Яну П. вернуться обратно на свое место, но девушка наотрез отказалась. Бортпроводники предупредили ее, что в случае отказа вернуться на свое место самолет вернется в аэропорт вылета в Санкт-Петербург.

Но под угрозой экстренной посадки Яна П. объяснила, что из-за двухчасовой задержки у нее обострился остеохондроз, поэтому она решила пересесть в более комфортное кресло.

Прерывать полет не стали, но о поведении девушки сообщили на землю. В аэропорту Шереметьево Яну П. встретили сотрудники правоохранительных органов, которым девушка не только устроила скандал, но и записала его на видео.