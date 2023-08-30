Россиянина задержали за пикет у Кремля с просьбой спасти сына

Жителя Екатеринбурга Дмитрия Бахтина задержали за пикет у Кремля в Москве с просьбой спасти трехлетнего сына, страдающего от спинальной мышечной атрофии (СМА). Об этом сообщила изданию «Подъем» адвокат семьи Юлия Липинская.

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Она пояснила, что мужчине удалось простоять с плакатом на Красной площади буквально несколько минут. Затем к россиянину подошли полицейские и доставили в ближайшее отделение. Составлять протокол оперативники не стали и даже вернули мужчине плакат, отметила Липинская.

«Буквально десять минут назад он был отпущен из отдела полиции с фразой "Мы же не звери". Они все прекрасно понимают, с какой инициативой вышел Бахтин», — сказала адвокат.

Трехлетнему Мише Бахтину жизненно необходим дорогостоящий препарат «Рисдиплам», однако его не предоставляют. Отец мальчика уже выходил с той же просьбой к зданию резиденции губернатора Свердловской области. Тем не менее это никак не помогло разрешить ситуацию с лекарством для больного ребенка.

«Министр [здравоохранения Свердловской области] приехал на место пикета и сообщил, что если хотя бы одним из федеральных центров будет сообщено о том, что ему показан данный препарат, что "Рисдиплам" необходим для применения, то они нам его будут выдавать, выделять деньги. В итоге мы съездили в федеральный центр, провели консилиум, он показал, что отменять данный препарат нельзя, но вопрос в деньгах», — поделилась правозащитница.

В июле медики пообещали бесплатно выдать Мише Бахтину препарат «Рисдиплам», который нужно принимать пожизненно. Чуть позже свердловский Минздрав внезапно поставил новое условие: мальчик должен пройти через еще один консилиум с участием врачей из трех федеральных центров. Родители ребенка согласились и отправились в Москву.

Два года назад неравнодушные люди собрали 160 миллионов рублей на укол самого дорогого в мире препарата «Золгенсма». Лекарство спасло мальчику жизнь, но не поставило его на ноги, пишет портал E1.ru.