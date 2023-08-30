Авиалесоохрана назвала причину пожара в районе Геленджика

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах стало причиной крупного лесного пожара в районе Геленджика, тушение которого продолжается вторые сутки.
Об этом сообщили в пресс-службе ФБУ "Авиалесоохрана".
"В районе города Геленджика идет тушение крупного низового лесного пожара. Причина возникновения лесного пожара - нарушение правил пожарной безопасности в лесах. <…> Тушение осложнено жаркой, сухой погодой и действием пожара в горной местности. Пожар распространяется вверх по склону крутизной более 40 градусов", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на данный момент угроза населенному пункту и объектам экономики отсутствует.