Россиянин приставал к девушкам в курортном городе и попал на видео

Россиянин начал приставать к двум девушкам в курортном городе Крымск в Краснодарском крае и попал на видео. Ролик опубликован в аккаунте @krasnodar_kray в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Инцидент произошел в местном парке имени Тельмана. На кадрах видно, как мужчина подходит к девушкам, хватает их за руки и предлагает познакомиться.

Те, в свою очередь, отталкивают незнакомца, кричат на него и даже отбиваются сумками. Однако россиянин продолжает их преследовать.