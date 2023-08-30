ФСБ выявила финансиста террористов ИГ в Ростовской области

Сотрудники ФСБ задержали уроженца Ростовской области, подозреваемого в финансировании деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. По данным спецслужб, мужчина отправлял денежные средства владельцу издательского дома «Умма», который был осужден за финансирование террористов.