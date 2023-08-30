Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка 30 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.
"Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка", - пояснил Гладков.
По его словам, из-за обстрела военных Украины оказалась повреждена линия электропередачи.
"Без света остаются два населенных пункта - Муром полностью и Новая Таволжанка частично", - уточнил белгородский политик.
Сейчас, как добавил Гладков, аварийные бригады готовятся к устранению последствий обстрела ВСУ.
До этого Гладков уточнял, что ВСУ обстреляли Белгородскую область более 100 раз за сутки. По словам чиновника, в Валуйском округе в селе Тулянка и в Белгородском районе недалеко от поселка Разумное российские системы ПВО сбили дрон ВСУ.