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В Белгородской области рассказали о новом обстреле ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка 30 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка
© РИА Новости

"Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка", - пояснил Гладков.

По его словам, из-за обстрела военных Украины оказалась повреждена линия электропередачи.

"Без света остаются два населенных пункта - Муром полностью и Новая Таволжанка частично", - уточнил белгородский политик.

Сейчас, как добавил Гладков, аварийные бригады готовятся к устранению последствий обстрела ВСУ.

До этого Гладков уточнял, что ВСУ обстреляли Белгородскую область более 100 раз за сутки. По словам чиновника, в Валуйском округе в селе Тулянка и в Белгородском районе недалеко от поселка Разумное российские системы ПВО сбили дрон ВСУ.

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