Рецидивист с шизофренией сбежал из психиатрической больницы

В Карачаево-Черкесии ранее судимый за кражу и проходящий по подозрению в изнасиловании 17-летнего подростка мужчина сбежал из психиатрической больницы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

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По данным канала, у рецидивиста стоит диагноз шизофрения, и это не первый его побег из больницы. Ранее его поймали в Карачаевске через три дня и вернули врачам.

Сейчас беглеца видели в родном селе Новый Карачай. Силовики ждали мужчину в его доме трое суток, но он так туда и не пришел. Предположительно, он скрывается где-то в поселке.