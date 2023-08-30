Обломки беспилотника обнаружили в Анапе

Два обломка беспилотного летательного аппарата (БПЛА) обнаружили на берегу Витязевского лимана в Анапе. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям издания, на них находились передатчики видеосигнала с номерами. Обломки длиной около метра каждый заметили накануне вечером у курортного поселка Витязево. Место было оцеплено.

Каких-либо повреждений на берегу Витязевского лимана после выявлено не было. Найденные обломки передали экспертам.

Власти Краснодарского края ситуацию пока не комментировали.

23 августа сообщалось, что в Таганроге Ростовской области на железную дорогу упал разведывательный беспилотник с камерой и флеш-картой.

Тогда в связи с падением устройства, пришлось задержать поезд почти на полтора часа. Дрон изъяли правоохранительные органы, и начали изучать отснятые им материалы.