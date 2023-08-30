Темнокожий мужчина избил москвича на детской площадке и попал на видео

Темнокожий мужчина избил москвича на детской площадке после ссоры их детей. Его действия попали на видео, соответствующие кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленном видеоролике видно, как он ругается с мужчиной, который лежит на настиле площадки. Горожанин поднимается, разводит руками и пытается уйти. Внезапно темнокожий возвращается и набрасывается на оппонента с криками: «Он маленький, он мой сын, бл***». Также он пинает мужчину ногами. Последнего хочет защитить еще один из присутствующих на детской площадке, однако достается и ему.

Как утверждает Baza, дети участников потасовки до этого играли во дворе и повздорили. Спустя какое-то время они разошлись. Москвич продолжил следить за своим ребенком. Чуть позже сын темнокожего москвича вернулся и сразу начал бить мальчика. Заметив это, горожанин подошел к детям, отодвинул в сторону прибежавшего ребенка и начал объяснять, что так поступать нехорошо. Затем в ситуацию вмешался темнокожий житель столицы.

В травмпункте у пострадавшего диагностировали перелом носа, гематомы и травму глаза. Мужчина подал заявление в полицию. Сразу после потасовки нападавший скрылся, но затем вернулся, и его отвезли в отделение.

По информации Telegram-канала Mash, темнокожий москвич не в первый раз конфликтует с соседями. Жители района Текстильщики, а именно там, как указывает издание, разворачивался конфликт, устали от буйного нрава мужчины и также попросили оперативников принять меры.