Минувшей ночью сразу на несколько субъектов Российской Федерации была совершена атака БПЛА. "Рамблер" собрал все, что известно о последствиях прилета беспилотников к этому часу.

Во вторник вечером беспилотные летательные аппараты совершили атаку на аэропорт Пскова, в результате чего повреждения получили четыре военно-транспортных самолета Ил-76. Также атака привела к возникновению пожара, сообщило агентство ТАСС.

В региональном управлении МЧС подтвердили, что загорелись самолеты, однако там не уточнили их число.

Как заявил губернатор Михаил Ведерников, жертв и пострадавших нет. Рейсы в аэропорту на 30 августа было решено отменить для проведения оценки ущерба.

Утром 30 августа губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил в Телеграм-канале, что российские расчеты ПВО сбили украинский дрон самолетного типа над Советским районом Брянска. Он также уточнил, что пострадавших нет. По словам губернатора, в результате падения беспилотника частично повреждены крыша и остекление административного здания. Он указал на наличие возгорания.

Также брянские власти сообщили о взрыве в здании Следственного комитета города. Как стало известно, в нем выбило стекла. Крыша здания Следственного комитета оказалась повреждена после падения беспилотника, сообщили РИА Новости. Однако в СК утверждают, что все документы и вещдоки целы.

Богомаз также заявил, что два беспилотника попытались атаковать телебашню. В результате инцидента никто не пострадал. Также власти сообщили, что разрушений нет.

Кроме того, Минобороны проинформировало об уничтожении одного беспилотника в Орловской области. Губернатор Андрей Клычков сообщил, что были уничтожены два дрона. Информация о повреждениях и пострадавших отсутствует.

Также в Минобороны сообщили о сбитом беспилотнике в Калужской области. Инцидент произошел около 2:00. Ближе к утру губернатор Владислав Шапша рассказал, что дрона было два. Так, один удалось сбить в Сухиничском районе, другой попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов в Дзержинском районе — там начался пожар.

Также в Минобороны сообщили, что еще один дрон уничтожили в Рязанской области. Там же сбили еще один беспилотник около 4:00. О последствиях пока информации нет.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении в бухте в Севастополе ночной атаки дронов со стороны моря. Он уточнил, что нападение смогли предотвратить силы противоподводно-диверсионной обороны. Точная информация об уничтоженных целях пока отсутствует.

Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом в Подмосковье беспилотнике. По его словам, сегодня ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. Он подчеркнул, что один из дронов силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Рузском районе Московской области. Согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений в результате произошедшего нет.