В Брянске сообщили о повреждении крыши здания СК

Брянское управление следственного комитета сообщил о сохранности вещдоков и материалов после взрыва в здании управления. Об этом пишет РИА Новости.

До этого сообщалось, что в здании управления Следственного комитета по Брянской области, находящемся в столице региона, прогремел взрыв.

Инцидент произошел в 06:10 на Красноармейской улице.

«По информации, полученной из радиообмена ГПС 101, открытого горения нет, выбиты окна», — сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, никто не пострадал. Информация о каких-либо разрушениях или причинах произошедшего не уточняется.

В ночь на 30 августа украинские беспилотные летательные аппараты совершили массовую атаку на пять регионов в центральной России и Псковскую область. В результате возник пожар на аэродроме в Пскове, где были повреждены несколько самолетов военно-транспортной авиации Ил-76. В остальных случаях БПЛА были сбиты силами противовоздушной обороны.