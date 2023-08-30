Губернатор рассказал о последствиях атаки дронов на аэропорт в Пскове

В настоящее время уточняются последствия атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на псковский аэропорт. Об этом Псковской области Михаил Ведерников.

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«Масштаб разрушений сейчас уточняется», — сказал он.

По его словам, из-за того, что атака произошла ночью, оценку повреждений взлетно-посадочной полосы сразу не представлялось возможным. В связи с этим все рейсы на среду, 30 августа, были отменены.

«По предварительным оценкам, ничего серьезного», — сказал Ведерников.

Представитель спасательных служб добавил, что пожар в аэропорту локализован, его тушение продолжается. Он также отметил, что в результате происшествия никто не пострадал.