В Болгарии задержали бизнес-партнера Евгения Пригожина

Бывший деловой партнер основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина Василий Божков арестован в Болгарии по подозрению в организации российского канала влияния на правительство страны. Об этом сообщает польская радиостанция RMF.

© Васил Божков/VK

Во время задержания в аэропорту Софии он заявил, что добровольно вернулся в Болгарию, чтобы «оправдать свое имя в суде». Божкова называют самым богатым болгарином и — неофициально — «королем игорного бизнеса» страны. Последние три года перед возвращением на родину он провел в ОАЭ, скрываясь от уголовного преследования по нескольким десяткам обвинений. Одно из них — передача крупных взяток министру финансов и премьер-министру.

Британское издание The Telegraph писало, что на деловые связи Пригожина и Божкова указала сторона обвинения. Сообщается, что партнеры общались с 2020 года до дня падения самолета основателя ЧВК.

В 2021 году против Божкова ввели санкции на основании «пакта Магнитского».

До этого СМИ сообщили о найденном оружии и паспортах в офисе и доме Пригожина.