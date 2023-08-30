Украинские БПЛА пытались атаковать телебашню в Брянске

Два украинских беспилотника попытались атаковать телебашню в Брянске. Об этом в среду, 30 августа, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

— Еще одна атака украинских террористов пресечена силами ПВО Минобороны РФ. Два беспилотника пытались атаковать телебашню. Пострадавших и разрушений нет, — рассказал он.

Пожар на месте сбитых беспилотников уже удалось ликвидировать. В настоящее время на месте произошедшего работают оперативные и экстренные службы, написал Богомаз в своем Telegram-канале.