Власти сообщили об устранении последствий атак на аэропорт в Пскове

Последствия атаки Вооруженных силы Украины (ВСУ) с помощью дронов на аэропорт в Пскове устранены. Об этом сообщил губернатор российского региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

© Губернатор Пскова Михаил Ведерников / РИА Новости

«Аэропорт был атакован беспилотниками, последствия атаки устранены, жертв и пострадавших нет, все возгорания локализованы», — сказал политик.

Псковская область подверглась атаке ВСУ в ночь на среду, 30 августа. В результате как минимум два самолета Ил-76, которые находились на аэродроме, оказались повреждены.

Помимо Псковской области, Украина за ночь атаковала еще шесть регионов России. Под удар попали Московская, Рязанская, Калужская, Брянская и Орловская области, а также Севастополь.