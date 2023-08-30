Губернатор объяснил громкие звуки в Калужской области

Громкий хлопок, который слышали жители Дзержинского района, является следствием подрыва оставшейся на месте падения сбитого ночью украинского беспилотника взрывчатки. Так звуки объяснил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram -канале.

За ночь 30 августа беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали семь регионов России, в том числе Калужскую область.

Дрон над Калужской областью сбили около 2:00 по московскому времени. В Минобороны заявили, что один БПЛА был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны. Также Шапша уточнил, что в Дзержинском районе произошло попадание БПЛА в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов.