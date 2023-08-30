Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 118 гектаров. Об этом сообщил мэр города Алексей Богодистов.

— По данным Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю площадь возгорания составила 118 гектаров, — сказал он.

В ликвидации пожара принимают участие более 80 единиц техники и 441 человек, также помощь оказывают подготовленные добровольцы. На место тушения вылетел самолет-амфибия Бе-200 из аэропорта Платов, написал мэр города в своем Telegram-канале.

Изначально площадь природного пожара в Геленджике увеличилась до 30 гектаров. Тушение пожара осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложно-пересеченным рельефом местности. Угрозы объектам инфраструктуры нет, никто не пострадал.