Власти оценили последствия атаки беспилотника в Рязанской области

После атаки беспилотника на Рязанскую область разрушений не зафиксировано. Об этом, оценивая последствия происшествия, сообщило правительство российского региона, передает РИА Новости.

«Разрушений нет, пострадавших нет», — сообщили власти.

В ночь на среду, 30 августа, в Рязанской области были сбиты два беспилотника. Никто не пострадал, о разрушениях также не сообщалось. Звуки взрыва слышали в Московском и Приокском районах.

В сети также появились кадры с моментом взрыва в регионе.