Власти оценили последствия атаки беспилотника в Рязанской области

После атаки беспилотника на Рязанскую область разрушений не зафиксировано. Об этом, оценивая последствия происшествия, сообщило правительство российского региона, передает РИА Новости.
«Разрушений нет, пострадавших нет», — сообщили власти.
В ночь на среду, 30 августа, в Рязанской области были сбиты два беспилотника. Никто не пострадал, о разрушениях также не сообщалось. Звуки взрыва слышали в Московском и Приокском районах.
В сети также появились кадры с моментом взрыва в регионе.
Помимо Рязанской области, ВСУ за ночь атаковали еще шесть российских регионов. Под удар попали Московская, Орловская, Калужская, Брянская и Псковская области, а также Севастополь. Помимо этого, в Черном море самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре катера ВСУ с 50-ю военными.