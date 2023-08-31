Мошенники разработали новую схему с SIM-картами

Мошенники разработали новую схему для хищения средств — человеку поступает звонок якобы от МТС или «Билайна» с предупреждением, что истек срок SIM-карты. Об этом пишут «Известия».

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По информации издания, для продления карты просят указать код из сообщения. Затем мошенники делают переадресацию звонков и SMS на другой номер. После этого аферисты могут проникнуть в онлайн-банк жертвы, почту, соцсети, мессенджеры и даже на портал госуслуг.

В Центробанке подтвердили, что цель мошенников — получить у человека код для входа в его личный кабинет мобильного оператора и установить переадресацию или убедить человека подключить ее самостоятельно.