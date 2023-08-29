МЧС: площадь пожара в Геленджике увеличилась до 5 га

В Геленджике разгорелся сильный пожар. В настоящее время площадь возгорания составляет 5 га, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

В пресс-службе пояснили, что порывы ветра в горах достигают 25-30 м/с, что способствует быстрому распространению огня.

«Пожарные работают в сложно-пересеченной горно-лесной местности в ночное время суток», - уточнили в МЧС.

По данным ведомства, в настоящее время в тушении участвуют 195 человек, 45 единиц спецтехники. В частности, в ликвидации пожара задействованы пожарные, спасатели, коммунальщики, депутаты, сотрудники администрации и добровольцы, а также лесники из Анапы, Туапсе, Новороссийска и Горячего Ключа.

Для координации деятельности специалистов и добровольцев создан региональный оперштаб.

В дневное время был задействован вертолет Ми-8 МЧС, он совершил 27 сбросов (130 тонн воды). Свою работу он продолжит утром.