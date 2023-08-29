Дрон ВСУ атаковал общественную приемную «Единой России» в Новой Каховке

"Цель теракта киевского режима ясна - нарушить мирную жизнь, запугать мирных жителей и сорвать выборы. Но что бы не предпринимали враги с правого берега и их немногочисленные пособники на нашем берегу, выборы состоятся, люди сделают свой выбор в единый день голосования", - отметили в пресс-службе.