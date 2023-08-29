Каскадер из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев смог чудом выжить после падения машины с крыши здания в Северной Осетии . О произошедшем он рассказал у себя в Telegram-канале.

К заброшенным зданиям Чеботарев с друзьями приехал с целью выполнения трюка на «Ниве», который заключался в перелете с одного четырехэтажного здания на соседнее. Однако машина не долетев до постройки, врезается в стену и падает вниз. При этом всю ее переднюю часть фактически расплющило. Несмотря на это Чеботарев живым выбирается из автомобиля.