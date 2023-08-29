Каскадер из Ростова-на-Дону чудом выжил после падения машины с крыши здания
Каскадер из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев смог чудом выжить после падения машины с крыши здания в Северной Осетии. О произошедшем он рассказал у себя в Telegram-канале.
К заброшенным зданиям Чеботарев с друзьями приехал с целью выполнения трюка на «Ниве», который заключался в перелете с одного четырехэтажного здания на соседнее. Однако машина не долетев до постройки, врезается в стену и падает вниз. При этом всю ее переднюю часть фактически расплющило. Несмотря на это Чеботарев живым выбирается из автомобиля.
«Как я выжил? Я не знаю… Еду в больницу. Вы знали, я не остановлюсь», — написал он.
Через время у себя в Telegram-канале он покажет машину после неудавшегося трюка, которая больше напоминает груду металлолома.
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