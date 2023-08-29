Baza: бортпроводники спасли жизнь младенцу на борту самолета
На борту воздушного судна, следовавшего рейсом из Москвы в Сочи стало плохо новорожденному, младенец перестал дышать, когда самолет заходил на посадку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Лайнер «Аэрофлота» заходил на посадку в Москве, когда плохо стало младенцу, новорожденный перестал дышать. Среди пассажиров не оказалось врача, экипаж принял решение проводить реанимационные мероприятия самостоятельно.
Маленького пассажира удалось спасти, ребенок начал дышать. Командир воздушного судна сообщил о нештатной ситуации на борту, сразу после посадки младенца осмотрели врачи.
Ранее двухлетний ребенок перенес остановку сердца на борту самолета.
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