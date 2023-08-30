Пожар в Греции уничтожил территорию размером с Нью-Йорк

Лесной пожар на северо-востоке Греции за 11 дней уничтожил территорию, которая по размеру больше американского Нью-Йорка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные службы мониторинга Copernicus.

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Пожар вспыхнул недалеко от города Александруполи из-за ураганных ветров и жаркой погоды. Огонь быстро распространился по региону Эврос. В результате пламя уничтожило 80,8 тысячи гектаров земли (808,7 квадратных километра), в то время как Нью-Йорк занимает площадь в 778,2 квадратных километра.

Помощь Греции в борьбе с пожарами оказали в том числе Албания, Сербия, Словакия и Чехия. На данный момент пожарные продолжают бороться с огнем. Однако Греция уже потеряла по меньшей мере 30 процентов Национального лесного парка «Дадья-Лефкими-Суфлион».