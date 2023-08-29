"По уточненным данным, информация о погибшем ребенке, к счастью, не подтвердилась. В настоящее время погибли двое мирных жителей - мужчина 2003 года и женщина 1994 года. Один мужчина получил легкое ранение, ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он.