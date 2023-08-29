Пожар в Геленджике приблизился к «Сафари-парку»

В Геленджике вечером 29 августа разгорелся пожар на горных склонах, очевидцы рассказали, что огонь бушует в районе канатной дороги и реабилитационного центра для животных «Сафари-парк», сообщает РЕН ТВ. На опубликованном видео видно пламя в горах, огонь также отчетливо заметен на фоне стелы.

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Очевидцы заметили людей с фонариками, спускающихся с хребта, предположительно, пытавшихся не дать огню подступить к «Сафари-парку».

По данным Telegram-канала Readovka, пожар подошел к «Сафари-парку» на расстояние менее одного километра. По его информации, в реабилитационном центре содержатся животные из цирков, а также забранные у живодеров, среди обитателей не менее 15 тигров и белые медведи.

Днем 29 августа в Геленджике загорелся лес в районе Бобруковой Щели. Для тушения огня привлекали авиацию МЧС. Пламя окружило несколько отелей.

В Telegram-канале главка МВД по Краснодарскому краю сообщили о задержании предполагаемого виновника лесного пожара, им оказался 40-летний местный житель, который готовил к продаже электрокабель, оголил провода и этим спровоцировал возгорание. Огонь распространился на лесной массив, охватив более 1,5 гектара площади.