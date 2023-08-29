В Геленджике начался сильный пожар

В Геленджике в районе Бобруковой Щели начался сильный пожар, рассказал глава муниципального образования города-курорта Алексей Богодистов. Об этом этом пишет РЕН ТВ.

«Горит лесная подстилка. Тушение пожара осложнено горно-лесистой местностью и сильным ветром», - отметил Богодистов.

По его словам, угрозы распространения огня на жилой сектор нет.

В региональном МЧС уточнили, что пожар начался в районе Речной улицы. Он охватил сухую растительность, после чего перекинулся на лесной массив. Площадь возгорания достигла 1,5 га.

В ликвидации пожара задействованы 50 человек, 20 единиц техники, в том числе, пожарный вертолет.