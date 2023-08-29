В США спор из-за соуса в McDonald's привел к убийству

В США школьница зарезала знакомую во время спора из-за соуса в McDonald's
В США школьница зарезала знакомую девочку после словесной перепалки из-за кисло-сладкого соуса в McDonald's. Об этом пишет телеканал Fox 5 DС.
Инцидент произошел в Уолдорфе, штат Мэриленд.
По данным телеканала, группа подростков заехала в ресторан быстрого питания McDonald's и взяла еду на вынос.
В машине между 16-летними школьницами начался конфликт из-за соуса. Словесная перепалка перешла в потасовку в машине. Затем девочки вышли из автомобили и между ними началась драка.
После инцидента пострадавшую с ножевым ранением доставили в клинику, где она и скончалась.
Полиция задержала нападавшую. В настоящее время ведется следствие. В полиции пояснили, что школьнице предъявлено обвинение в убийстве второй степени (в подростковом возрасте). Адвокат в ходе первого слушания заявил, что его подопечная действовала в целях самообороны.