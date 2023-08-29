В США спор из-за соуса в McDonald's привел к убийству

В США школьница зарезала знакомую девочку после словесной перепалки из-за кисло-сладкого соуса в McDonald's. Об этом пишет телеканал Fox 5 DС.

Инцидент произошел в Уолдорфе, штат Мэриленд.

По данным телеканала, группа подростков заехала в ресторан быстрого питания McDonald's и взяла еду на вынос.

В машине между 16-летними школьницами начался конфликт из-за соуса. Словесная перепалка перешла в потасовку в машине. Затем девочки вышли из автомобили и между ними началась драка.

После инцидента пострадавшую с ножевым ранением доставили в клинику, где она и скончалась.