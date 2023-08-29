Богомаз: ВСУ обстреляли Климово в Брянской области из РСЗО, есть погибшие
Украинские войска обстреляли посёлок Климово в Брянской области из РСЗО. По предварительной информации, есть погибшие, среди которых ребёнок. Ранения получили пятеро мирных жителей, в том числе дети.
Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Повреждены здания школы, несколько административных зданий, имеются разрушения жилых домов. Нарушено энергоснабжение», — сообщил он.
Сейчас оперативные и экстренные службы работают на месте. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.