В Крыму прокомментировали сообщения о взрыве на западе полуострова

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков назвал информацию о взрыве на западе полуострова «украинским вбросом», сообщает РИА Новости. Крючков заявил, что столб дыма на появившихся в соцсетях фото - последствия пожара в степи в районе села Оленевка.

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«По Оленевке. Там горит трава в степи. Информация о взрывах - украинский вброс и фейк», - заявил чиновник.

Он подчеркнул, что на месте пожара работают сотрудники МЧС.